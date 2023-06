Daddy K, Mademoiselle Luna et Kid Noize ont (bien) lancé le “nouveau” Feel Good Festival

Ce jeudi 29 juin 2023 a marqué le lancement de la 8e édition du Feel Good Festival. Cette journée était dédiée exclusivement aux DJ’s et l’ambition était de faire du festival la plus grande discothèque de Wallonie. Pari réussi avec une foule compacte qui a pu danser sur les sons de Daddy K, Mademoiselle Luna, Kid Noize et bien d’autres encore.

”C’est toujours un défi d’implanter le festival dans un autre lieu, mais tout s’est super bien passé lors du montage. Nous avons pu accueillir les festivaliers dès 13h30 comme prévu et cette première journée de festival s’est déroulée sans encombre”, soulignent les organisateurs du Feel Good après cette première journée test. Dès 13h30, les portes du festival se sont ouvertes avec sur scène de jeunes DJ locaux avant d’accueillir les têtes d’affiche. Outre la convivialité et l’amusement, les mots d’ordre de cette journée ont été la prévention et la sécurité. Une dizaine d’associations avaient des stands sur place pour faire de la prévention en matière de consommation de drogue, d’alcool, en matière de maladies sexuellement transmissibles, de harcèlement en festival, de respect des différences…

”2023 marque un tournant dans l’histoire du festival. Depuis sa création, il y a de fortes chances que ce soit notre meilleure édition. Il reste des places pour ce vendredi, nous sommes sold out le samedi et il reste encore des places pour le dimanche, qui se veut une journée plus familiale”, poursuivent les organisateurs.