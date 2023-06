Démolition des tours de Jemeppe : démarrage du chantier le 31 juillet

Seuls les socles en béton des immeubles resteront tandis que l’ensemble des logements seront mis à terre.

Le démarrage du chantier est prévu au 31 juillet. “C’est un chantier lourd”, souligne Evri Profetta, fonctionnaire dirigeant local Agilis.

Plus qu’une démolition, il s’agira d’une déconstruction par écrêtage, “puisque les murs seront démolis à coups de marteau-piqueur, d’étage en étage”, précise le fonctionnaire dirigeant.

Pour les socles restants, “on va évaluer la possibilité de les réutiliser dans un nouveau projet”.

Le cahier des charges prévoit des mesures de précaution pour éviter les nuisances auprès des riverains et automobilistes, de sorte que “l’impact sera minime” pour ceux-ci. Il est également prévu la déconstruction d’une tour à la fois. Les tours contenant de l’amiante, “un inventaire amiante a été réalisé”. Dès lors, un curage et désamiantage des bâtiments sont prévus au préalable des démolitions.

L’évacuation des décombres se fera par camions jusqu’à l’ancien site Castagnetti rue de Flémalle (racheté par Wanty) puis par bateaux, “pour limiter l’impact sur la circulation”.

L’échéance pour la fin des travaux est fixée au premier trimestre 2024. Le montant des travaux avoisine les 800 000 euros.

L’agence immobilière publique de Seraing Agilis assure la gestion, le financement et la mise en œuvre de la déconstruction des “tours de Jemeppe”, sis quai des Carmes, 1 et 2, appartenant en indivision à l’habitation Jemeppienne et à la Ville de Seraing, et la sécurisation du site.

Et après ?

Dans le cadre du Master plan de Jemeppe, mis en œuvre par Eriges, il est prévu pour rappel de réaménager entièrement l’entrée de ville : réaménagement de la gare des bus pour l’intégrer à l’arrivée du tram, accès pour piétons de manière à relier les écoles au centre de Jemeppe, création d’une passerelle cyclo piétonne entre Jemeppe et Seraing… Il est également question de l’apaiser par un déclassement de l’autoroute, de plantation d’arbres… Un chantier à 5,5 millions d’euros cofinancé par l’Union européenne à hauteur de 2,2 millions (40 %), la Wallonie pour 2,75 millions (50 %) et la Ville de Seraing pour 550 000 euros (10 %).