Flémalle : une zone de centralité définie dans le SDT wallon

À l’initiative du ministre wallon en charge de l’Urbanisme, le Gouvernement wallon a décidé de revoir le premier outil de planification prévu par le CODT, à savoir le Schéma de Développement Territorial dont la précédente version remonte à 1999. L’ambition principale est de lutter contre l’étalement urbain et pour l’utilisation rationnelle des territoires et des ressources en renforçant les centralités des villes et des villages, ou encore la maîtrise de la mobilité. Ce nouveau SDT est accompagné d’une cartographie des centralités pour l’ensemble du territoire wallon, c’est-à-dire des villes et villages qui combinent une certaine concentration en logements et en services de base à la population.