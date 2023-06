L’ex policier mœurs, expert psy conteste le traumatisme de ses victimes !

Deux victimes d’Alan D, 45 ans, ancien enquêteur mœurs et expert psychologue qui a été condamné pour avoir commis une multitude de viols et d’attentats à la pudeur sur des jeunes femmes qu’il avait préalablement droguées, lui réclament des dommages et intérêts. Pour rappel, l’intéressé a écopé de dix ans de prison ferme, dix mois de prison ferme et d’une mise à disposition du Tribunal d’Application des Peines de dix ans devant la cour d’appel de Liège pour avoir administré du GHB pour ensuite filmer et abuser sexuellement des victimes rendues sans défense.