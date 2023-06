TC Liège – Procès Pharmaceutica : jusqu’à 12 ans de prison prononcés contre les principaux prévenus

Les trois principaux prévenus concernés par le dossier “Pharmaceutica” ont été condamnés jeudi à des peines de 9 ans et 12 ans de prison par le tribunal correctionnel de Liège. Le tribunal a notamment relevé qu’ils avaient installé des laboratoires de transformation de produits stupéfiants à Ferrières et Modave ainsi qu’un “drive-in” à Werbomont. L’organisation, par l’intermédiaire de Dries Lonneux (un Comblinois âgé de 44 ans) et David Caroselli (un Aqualien âgé de 47 ans), avait installé des laboratoires de transformation et de confection à Ferrières et à Modave. Les pains de cocaïne étaient ensuite acheminés dans un entrepôt de Werbomont, qui servait de “drive-in” à des personnes venant charger leurs véhicules et repartant avec des cargaisons de stupéfiants.