Cité Jacques Brel : “aucune demande n’est négligée”

L’échevine du Logement a légitimement renvoyé la question au Logis social, présidé par un autre échevin, Roland Léonard. Et comme nous l’assurait cette semaine ce dernier, le problème est bien connu et serait même “loin d’être méprisé”. Que du contraire insiste-t-il, les requêtes ont été collectées et sont en cours d’analyse.

Des bâtiments récents

”Le Conseil d’administration a effectivement été prévenu des requêtes”, explique Roland Léonard, président du CA du Logis social, “notamment par le biais d’une pétition. Nous avons donc écrit aux locataires pour demander à chacun de se manifester, afin de détailler les problèmes rencontrés”. Sur la centaine de logements que compte la Cité Jacques Brel, une quinzaine de courriers ont ainsi été envoyés, parmi lesquels 8 relataient des problèmes, précise l’échevin. Suite à cet échange, “nous avons donc convenu de réaliser des visites individualisées, ce qui est en cours”.

Des réponses qui arrivent toutefois tardivement dénonçait lundi le PTB, alors que l’urgence est de mise… Une fois encore le président du CA s’en défend. “Il faut savoir que ces logements sont aussi les plus récents de notre parc immobilier puisqu’ils datent de 2005. C’est la raison pour laquelle cela nous a étonnés dans un premier temps. Mais il est faux de dire que rien n’est fait, aucune demande n’est négligée et si des mesures sont à prendre, nous les prendrons”. Preuve de la bonne foi du Logis social : “un expert architecte a déjà été mandaté et c’est lui qui doit réaliser un rapport”…