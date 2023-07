Les enfants, eux, doivent répondre à neuf énigmes sur les canaris, ces petits animaux longtemps utilisés dans les mines pour prévenir des éventuels coups de grisou. Grâce aux différents QR code et à une carte de l'entité, parcourez Fléron et ses environs d'une manière sportive et originale.

Rendez-vous à l'office du tourisme, tous les jours de l'été, de 13 heures à 17 heures la semaine et de 10 heures à 14 heures le week-end, pour obtenir votre carte et déchiffrer les énigmes. La chasse au trésor est disponible dès le 1er juillet, jusqu'au 1er octobre.