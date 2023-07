Une campagne pour aider les commerces liégeois durant les soldes

Les soldes d’été débutent un peu partout dans le pays et, à Liège plus qu’ailleurs, cette période est très attendue par de nombreux commerçants. Car la période est propice aux chalands bien sûr mais aussi car la situation du commerce liégeois, empêtré dans les travaux du tram qui paralysent de nombreux axes du centre, est de plus en plus délicate… une réalité particulièrement vécue dans l’hypercentre où le nombre de commerces à remettre et le taux de cellules vides sont élevés, Liège figurant régulièrement dans le “top” des villes belges de ce type de classement.