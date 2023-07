Vélo en acier Corten: si la Ville de Huy paie, l’opposition ira en recours

Et là, Écolo et DéfipourHuy reviennent, côte à côte, sur le sujet. Aucune décision n’a visiblement encore été formellement prise par le collège communal pour le versement de la somme. Les deux formations politiques appellent dès lors la majorité… à faire marche arrière. À ne pas verser les 50.000€ à l’artiste. "Et si l’artiste avait réclamé 500.000€, le collège les aurait aussi payés ?", s’interroge l’écolo Rodrigue Demeuse. Et d’affirmer qu’il s’agit là "d’un nouvel exemple ahurissant de mauvaise gestion où on dépense sans compter pour ce qu’on veut bien, alors que les besoins des Hutois sont immenses". Grégory Vidal (DéfipourHuy), lui, refuse d’être mis devant le fait accompli. "On ne veut pas être mis devant le fait accompli en dehors de toute procédure et toute balise, ajoute Rodrigue Demeuse. On demande donc au collège qu’elle ne paie pas ces 50.000€. Si le collège veut installer de l’art à cet endroit, qu’il y ait alors une réelle mise en concurrence organisée avec des critères précis et un budget raisonnable. Et ça, dans le cadre d’une vraie procédure."

Si la Ville ne paie par l’artiste, ne risque-t-il pas de se retourner… et de réclamer ce qu’il considère comme étant son dû, quitte à intenter une action en justice ? "Je ne pense pas qu’il irait jusque là car il n’était pas prévu que la Ville le paie au départ. Il y avait une convention pour installer l’œuvre." Et selon le conseiller écolo, l’œuvre était installée au moins jusqu’au Tour de Wallonie, mais pas donc sur le long terme. "Je ne sais même pas s’il y a une facture ou bien si c’est la Ville qui a estimé un montant à payer à l’artiste. Quoi qu’il en soit, il y a un problème de procédure." Et l’écolo d’ajouter: "je ne critique pas l’œuvre en soir mais c’est excessif, au vu d’autres besoins actuels."

Imaginons que la majorité communale décide de s’asseoir purement et simplement sur la demande de l’opposition ? Alors, "on n’aura pas le choix que d’interroger la tutelle (NDLR le ministre de tutelle n’est autre que le Hutois Christophe Collignon). Mais j’ose espérer qu’ils se ressaisiront…"

Le coup de cœur du ministre

Tiens, comment l’œuvre a-t-elle atterri à Huy ? Il y a deux mois, alors que les ouvriers communaux installaient l’assise qui allait accueillir le vélo, Christophe Collignon expliquait avoir croisé la route de l’artiste lors d’une inauguration dans le Hainaut qu’il faisait dans le cadre de sa fonction ministérielle. "J’ai flashé sur une de ses œuvres en acier Corten. On a sympathisé et je lui ai soumis l’idée d’en créer une qui symboliserait le fait que Huy est une ville du cyclisme avec la Flèche wallonne et son mythique Mur." L’artiste lui a proposé un projet en modèle réduit puis l’a réalisé. "Il me fallait voir si la Ville avait du budget pour cela, mais il m’a dit qu’il allait de toute façon faire l’œuvre", expliquait alors le bourgmestre en titre de Huy. L’œuvre était alors placée en prêt.

Et maintenant, quelle est la position de la majorité ? "A l’heure actuelle, rien n’est fait, explique le bourgmestre f.f. Éric Dosogne. On a juste prévu une somme de 50.000€ pour acquérir une œuvre, et rien d’autre." Mais y a-t-il un lien entre cette somme et l’œuvre de l’artiste hennuyer ? "Il n’y a aucune délibération dans ce sens-là." Et donc ? "L’idée, c’était de garder l’œuvre jusqu’au Tour de Wallonie du 22 juillet, c’était la proposition de l’artiste, explique Étienne Roba, échevin de la Culture. Il n’a pas demandé qu’on l’achète. Mais on s’est rapidement dit qu’on pourrait l’acquérir dans le cadre de notre politique d’art en ville." La majorité s’est donné la possibilité d’acheter l’œuvre en mettant 50.000€ en modification budgétaire. Sans passer par un marché public ? Non car "il y a l’exception culturelle. On ne doit pas lancer un marché public pour l’acquisition d’une œuvre d’art. Le musée achète des œuvres ainsi, on l’a déjà fait pour les œuvres de Kalbut. C’est la même démarche ici. Si on voulait faire venir Lara Fabian aux Fêtes de Wallonie de Huy, on ne lancerait pas un marché public…" Réponse de Rodrigue Demeuse: «Un marché public est toujours obligatoire même pour les oeuvres d’art. C’est une procédure négociée sans publicité. Mais ça reste un marché public avec une mise en concurrence.»

La majorité s’est donné la possibilité d’acheter le vélo en acier Corten mais ne l’a pas encore fait. "On a prévu une somme mais on peut ne pas l’utiliser aussi…" Rien n’est donc encore décidé.