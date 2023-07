Pour une raison qui reste à déterminer, la conductrice a donc perdu le contrôle de son véhicule et a ensuite percuté la berme centrale dans l’échangeur. Les secours sont rapidement arrivés pour lui venir en aide. Des tests alcool et drogue ont été réalisés et se sont avérés négatifs… Les services d’intervention suspectaient toutefois une conduite sous influence. Son permis lui a été retiré pour une durée de 15 jours.