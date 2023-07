Liège : le retour de “Place aux artistes”

”Cet événement offre donc aux artistes et aux citoyens l’opportunité de se réapproprier l’espace public comme lieu de partage, avec des rendez-vous réguliers”, rappelle-t-on à Liège.

Cette année, l’opération ne sera réalisée qu’en deux lieux… au parc de la Boverie et dans la Cour des Mineurs du Musée de la Vie wallonne.

Concrètement, chaque samedi, entre le 8 juillet et le 26 août, les artistes liégeois prendront possession de ces deux 2 lieux emblématiques de la ville. Qu’il s’agisse de musique, de théâtre, de danse, d’arts plastiques, de cirque ou encore de littérature Liège ambitionne toujours avec cet événement de faire place à de nombreuses formes d’expression artistiques, à découvrir gratuitement durant 2 mois !

”Chaque samedi, c’est donc la garantie d’un beau moment artistique, dans l’un des plus beaux parcs de Liège et en famille dans la magnifique (et sécurisée) cour du Musée de la Vie wallonne”.

Seuls trois horaires sont à retenir : 11 h 30 pour la cour des Mineurs du Musée de la Vie wallonne et 14 h et 17 h pour le parc de la Boverie. Chaque représentation durera une heure…