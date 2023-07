Il était 13 h 10 lorsque les pompiers de la zone Hemeco ont été avertis qu’un conducteur avait, pour une raison inconnue, perdu le contrôle de son véhicule alors qu’il se trouvait ente la sortie Andenne et la sortie Huy en direction de Liège. La voiture a fait une embardée et terminé sa course dans un fossé. Étant donné la configuration des lieux, le conducteur était coincé dans l’habitacle. Les hommes du feu ont désincarcéré l’automobiliste.

Ce dernier n’a pas été blessé, mais il a tout de même été emmené dans un hôpital de la région par mesure de sécurité. Le véhicule a dû être dépanné. Les hommes du feu sont restés sur place environ une heure.