L’e-commerce pour sauver le commerce local en Ourthe-Amblève

Mondialisation, concurrence de grandes enseignes et e-commerce… ce n’est un secret pour personne, le commerce local a connu des jours meilleurs. Et si le constat est mondial, force est de constater que, dans les régions rurales et semi-rurales, le déclin du commerce traditionnel semble plus rapide encore… On le sait en effet, en quelques décennies, les habitudes commerciales ont fortement évolué et, si la crise du Covid a permis à certains de renouer avec le circuit court, la vente en ligne ne cesse de gagner du terrain. Faute de temps, les clients cherchent des moyens rapides et centralisés de réaliser leurs achats.