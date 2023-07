La société AMOS a pris une part active dans la fabrication d'EUCLID. ©AMOS

AMOS a en effet fabriqué la majorité des miroirs du télescope EUCLID, à l’exception du miroir primaire. Ce télescope d’un diamètre de 1,2 m, est un télescope infrarouge destiné à cartographier la matière noire de l’univers. Pour ce faire, il établira la distribution en 3D de deux milliards de galaxies réparties sur la majeure partie du ciel, ce qui permettra d’en déduire la matière noire (et donc invisible) qui leur est associée.

AMOS a été choisi par Airbus et l’ESA pour fabriquer tous les miroirs de vol d’EUCLID en aval du miroir primaire. Ces miroirs sont fabriqués en carbure de silicium, un des matériaux les plus stables qui soit, de sorte qu’ils conservent leur forme malgré les conditions extrêmes rencontrées dans l’espace.

Mais la contribution d’AMOS ne s’arrête pas là. AMOS a également fourni un collimateur de 1,2 m de diamètre, une tente thermique et des éléments de structure permettant de tester le télescope sous vide et à des températures cryogéniques.

”C’est une grande fierté de voir du savoir-faire wallon intégré au cœur des missions scientifiques de classe mondiale”, s’exclame Xavier Verians, Directeur Business Development chez AMOS. “C’est le fruit d’une politique d’investissements publics depuis de longues années dans le secteur spatial, mais aussi d’une volonté inébranlable des ingénieurs, techniciens et ouvriers d’AMOS de progresser sans relâche à développer des solutions et des processus de plus en plus performants”.

Avec cette mission, dont le lancement du satellite a été confié pour la première fois à SpaceX, la société d’Elon Musk, l’Agence spatiale européenne compte apporter des réponses à deux grandes énigmes, celles de la matière noire et de l’énergie sombre.