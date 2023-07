Volé, le poney d’Elléonore a été retrouvé sur les rails à Bas-Oha : "Le voleur l’a relâché"

"C’est une habitante du village, Cécile Christophe, qui a posté la photo de Chanchan sur un réseau social, après l’avoir découvert à proximité de la voie ferrée, non loin de la gare à Bas-Oha. Des agents d’Infrabel sont parvenus à mettre notre ponette en sécurité", nous a confié Pierre Dalemans, sourire jusqu’aux oreilles.

La présence de la ponette sur les rails a en réalité été signalée dès 7 heures du matin aux conducteurs de la SNCB. "Ce qui a entraîné la mise en place d’une marche prudente pour les trains sur 1,5 km. Les trains ont donc été ralentis durant un peu plus d’une heure pour éviter toute collision avec l’animal. La situation a occasionné des retards entre 5 et 15 minutes", précise Marianne Hiernaux, porte-parole de la SNCB.

"Pas de doute sur le fait qu’elle a été relâchée"

"Notre parcelle est délimitée par des clôtures électrifiées." ©DOC

Comment l’animal s’est-il retrouvé en liberté à cet endroit ? "Il n’y a aucun doute sur le fait que Chanchan a été relâchée, estime Pierre Dalemans. Elle n’est pas restée quatre jours toute seule, en errant dans la nature. D’abord parce que notre parcelle est délimitée par deux clôtures électrifiées. Ensuite parce qu’on voit clairement que Chanchan a été brossée, et que ses pieds ont été soignés durant sa disparition."

Pierre Dalemans et sa compagne Alexandra Roulin avancent une hypothèse qui tient la route. "La publication de votre article et la diffusion de l’information sur les réseaux sociaux a probablement incité le voleur à relâcher Chanchan. Il s’est dit qu’il ne pourrait rien faire avec l’animal. Ni le revendre, ni même s’afficher en sa compagnie, sous peine d’être démasqué."

La SNCB pourrait infliger une amende au voleur s’il est identifié

Reste que le couple bas-ohatois s’inquiétait ce lundi matin de savoir s’il n’allait pas écoper d’une amende infligée par la SNCB pour avoir entravé la circulation des trains. "De façon générale, la plupart des agriculteurs ou propriétaires d’animaux qui se situent à proximité de voies sont bien au courant qu’une clôture mal fermée peut engendrer des situations dangereuses tant pour l’animal que pour les conducteurs de train, rappelle la porte-parole de la SNCB. S’il s’agit d’un vol et que le voleur est identifié, la SNCB se réserve le droit d’ouvrir un dossier de récupération pour les dommages occasionnés (NDLR: les retards sur la ligne) et le propriétaire n’est pas le gardien de l’animal au moment des faits." Pierre Dalemans et Alexandra Roulin, qui avaient prévenu la police du vol, ne risquent donc rien.

Quant à Elléonore, elle a finalement découvert son cadeau d’anniversaire quelques jours plus tôt que prévu. Et à voir sa bouille souriante en montant Chanchan ce lundi matin derrière la buvette du terrain de foot de Wanze/Bas-Oha, on se dit que le duo est parti pour de nombreuses années de complicité, l’espérance de vie d’un Shetland étant d’une trentaine d’années.