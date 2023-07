Aux petits soins pendant le festival des Ardentes

Si l’humeur est évidemment à la fête lors de ce genre de rassemblement, il ne faut pas oublier les différents dangers auxquels sont potentiellement exposés les festivaliers : abus d’alcool, consommation de drogues, harcèlements voire agressions sexuelles… L’idée n’est évidemment pas d’alarmer les jeunes, et moins jeunes, mais plutôt de les sensibiliser et de les inciter à la prudence.

Dépistage d'IST

Du coup, différentes initiatives seront mises en place par le CHU de Liège et l’Hôpital de la Citadelle. Ainsi, le Centre de Prises en charge des Violences Sexuelles (CPVS) du CHU de Liège sera présent via un stand de sensibilisation. “Il est important pour nous d’être présent lors de ce type d’événement, pour réaliser de la prévention autour des violences sexuelles en festival”, explique Carine Thirion, coordinatrice du Centre. “Même si le CPVS n’a, à la base, pas de vocation préventive, les infirmières et psychologues pourront néanmoins conseiller les festivaliers sur les dispositifs antidrogue (du viol notamment), les bons gestes à adopter en cas de problème ou encore les procédures à mettre en place en cas d’agressions”.

Le LaboCita sera également de la partie pour assurer les analyses médicales toxicologiques dans le cadre du phénomène du “Needle Spiking”, afin notamment de déceler la présence de drogues dans l’organisme. “Des analyses urinaires pourront être réalisées sur place, puis analysées au laboratoire de l’Hôpital de la Citadelle le cas échéant”, précise le Docteur Ghali Sqalli, biologiste au LaboCita.

Le Centre de Santé Sexuelle Liégeois, dit Centre S, initiative conjointe du CHU de Liège et de l’ULiège, disposera enfin d’un stand en collaboration avec la Ville de Liège. Des dépistages d’IST telles que la chlamydia et la gonorrhée pourront être réalisés sur place, grâce au soutien logistique du LaboCita. “Les analyses non urgentes seront réalisées majoritairement par le LaboCita et pour des cas spécifiques au CHU de Liège”, ajoute le Dr Henry Paridaens, médecin biologiste au LaboCita.

Ces dispositifs spécifiques complètent les différents Safety Points installés dans des endroits stratégiques par les organisateurs, tant sur le site du festival que sur le camping. Une aide pourra y être apportée à tout festivalier en situation de détresse.

Enfin, comme chaque année, les Urgences de la Citadelle renforcent leurs équipes en vue de pouvoir accueillir, de jour comme de nuit, les festivaliers qui rencontreraient un souci de santé.

