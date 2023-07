Un million d’euros investis dans l’extension de l’école Émile Muraille à Herstal

”Notre but est de donner à nos élèves les meilleures chances de réussir et de s’épanouir”, déclare Jean-Louis Lefèbvre, bourgmestre f.f. “Il s’agit d’un investissement concret dans l’avenir de notre jeunesse”, se réjouit-il. Il était effectivement difficile pour les 508 élèves de se concentrer avec le manque de place.

L'extension de l'école Émile Muraille, à Herstal. ©MICHEL TONNEAU

Au fil des années, l’école a connu une croissance significative d’inscrits, ce qui a nécessité l’acquisition de locaux modulaires mais, également, l’aménagement d’un réfectoire en salle de classe. Une situation loin d’être idéale pour une productivité maximale.

”Toutes les classes ont leur place”

Les élèves sont ravis de ces quatre nouvelles classes, du nouveau bloc sanitaire et de la nouvelle entrée “davantage sécurisée” via le parking du hall omnisports. “Nous sommes vraiment super contents. La classe est très lumineuse, les couleurs sont vraiment tops. On a beaucoup de place pour mettre nos sacs et ranger notre matériel”, s’exclame l’un d’eux. Autrefois à l’étroit, les élèves jouissent dorénavant d’un édifice suffisamment grand pour que “toutes les classes aient leur place”.

De nouvelles infrastructures à faible consommation énergétique qui séduisent les enfants et les enseignants, qui profitent de la dernière semaine de l’année pour apprivoiser les lieux. Les travaux d’extension, qui ont débuté en 2021, ont nécessité un investissement de plus d’1 million d’euros, dont un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles à hauteur de 446 500 euros.