Incendie dans une école à Amay : un ado voulait impressionner sa petite copine… et éviter l’examen de néerlandais

Une semaine plus tard, La Libre apprend d’une source bien informée ce qui s’est passé dans ce coin sans histoire. C’est en fait un jeune garçon d’une quinzaine d’années qui est à la base de l’incendie. Jérôme (prénom d’emprunt) voulait impressionner sa petite copine, et éviter de passer l’examen de néerlandais prévu ce jour-là à 8h45.

Cas de conscience

”Jérôme est un garçon tranquille qui n’a jamais eu de problème avec la justice. Sa copine lui a dit qu’il n’était pas cap de faire un truc super cool. Pour prouver le contraire et pour démontrer qu’il pouvait jouer au caïd, il a fait ça. Heureusement, un drame a été évité, mais ça reste une bêtise de gamin”, explique-t-on.

Le mercredi 28 juin, l’adolescent arrive à l’école avec un bidon d’essence. Il tente de verser quelques gouttes, mais finira par tout vider par accident. Quelques étincelles et le feu s’enclenche. Les secours sont appelés, l’école est rapidement évacuée et Jérôme ne confessera pas ce qu’il vient de commettre. Sauf que sa petite copine, fière des agissements héroïques de Jérôme, racontera à toutes ses copines les “exploits de son amoureux”. Jérôme est donc interpellé, mais il niera les faits en bloc.

Il finira, quelques jours plus tard, par avouer les faits et se rendra à la police avec ses parents. “Il a eu un cas de conscience. C’est une leçon pour lui, c’est évident. Il a compris qu’il a fait une grosse bêtise et, surtout, qu’on ne peut pas faire tout et n’importe quoi par amour”, confesse-t-on.

Jérôme ne sera pas placé en IPPJ. Les autorités estiment que le fait de s’être dénoncé suffit, mais le jeune garçon n’est pas pour autant excusé ni exempté de toutes responsabilités. L’incendie a ravagé deux salles de l’établissement scolaire. Les dégâts sont importants et ont un coût qui sera à la charge des parents du garçon. Tout comme le déplacement des pompiers, celui des actes d’enquête posés. “Et puis lui et sa copine devront repasser ce fameux examen de néerlandais. Tout ça pour ça”, souffle notre interlocuteur.