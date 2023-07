L’emprise du chantier sera située place Crève-Cœur et entraînera sa mise en voie sans issue vers Hors-Château. Une déviation sera mise en place via les rues du Potay et Delfosse. La rue Delfosse et le tronçon de la rue du Potay situé entre la place Crève-Cœur et la rue Delfosse verront leurs sens de circulation s’inverser.

Des places de stationnement seront temporairement supprimées dans la rue Delfosse. Pour rappel, une zone de stationnement riverains et livraison existe au niveau de la place St-Barthélemy.