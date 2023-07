Visé : Le papy pervers passe du sursis à 5 ans de prison ferme !

Oubli du viol d’une fillette !

En effet, interrogé par la présidente du tribunal correctionnel, il a déclaré qu’il ne s’en souvenait pas du tout. Le prévenu semblait particulièrement agacé de devoir répondre aux questions. L’homme a estimé qu’il s’agissait d’un complot. Son audition par le tribunal s’est déroulée dans une ambiance peu sereine. ” Je ne peux pas répondre à ça, je ne sais pas répondre”, s’était-il agacé. “Je ne sais pas pourquoi elles m’accusent. Il ne s’est rien passé. Accusez-moi si vous voulez, je m’en fous.” Interrogé sur le fait que les fillettes et leurs familles ne voulaient subitement plus venir chez lui alors qu’à l’entendre, il ne s’était rien passé. “Qu’est-ce que j’en sais moi pourquoi la famille de la petite voisine ne vient plus chez moi ? Elle ne vient plus, c’est tout !”

Plusieurs fillettes ont expliqué qu’il les avait touchées aux seins ou encore aux parties intimes. L’une d’elles a déclaré qu’il l’avait regardée de manière malsaine et qu’il l’avait mise très mal à l’aise. Une autre a dit qu’il lui avait touché les fesses, qu’elle l’avait bousculé, qu’il était tombé et qu’il s’était blessé. Une des amies de la fillette a confirmé la poussée et la chute. “Voilà autre chose maintenant”, s’est exclamé l’homme.

Le tribunal avait déjà estimé les faits établis. Les magistrats avaient condamné le Visétois à 5 ans de prison, mais lui avaient accordé un sursis pour la moitié de la peine. La cour a également déclaré les préventions établies. Les magistrats ont tenu compte de l’extrême gravité des faits qui portent atteinte à l’intégrité sexuelle de jeunes enfants, tant physiquement que psychologiquement. Ils ont souligné la répétition des abus pendant plusieurs années sur plusieurs petites et jeunes filles. La cour a relevé l’absence de prise de conscience du prévenu et son absence d’empathie pour ses jeunes victimes. Les antécédents judiciaires spécifiques du prévenu ont également été pris en compte tout comme sa personnalité. “Le prévenu ne montre pas de volonté d’amendement de telle sorte qu’il ne sera pas fait droit à sa demande de sursis ni simple ni probatoire”, ont jugé les magistrats.