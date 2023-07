Visitez les tout nouveaux étangs de la Julienne à Visé

Nous vous l’annoncions, le chantier des étangs de la Julienne, à Visé, devait se terminer en avril dernier. Finalement, les travaux ont pris un peu de retard mais ils sont, depuis fin juin, terminés. Les étangs ont été cuvés et restaurés, les sentiers ont été réfectionnés et les promeneurs sont plus que jamais, les bienvenus sur le site. Alors, pour fêter la fin d’un chantier de neuf mois, pourquoi ne pas aller découvrir les nouveaux lieux en groupe ?