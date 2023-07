Un événement qui s’inscrit “autour des célébrations du 15 août, qui battent traditionnellement leur plein place Nicolaï, dans le sillage de la procession de la Vierge à l’église Saint-Martin”, explique Patrice Lempereur, président du Conseil de quartier d’Ans Coteaux. Cette année encore, outre la présence de chalets, de nombreuses activités rythmeront l’événement : groupes musicaux, journée de la diversité “LoveisLove”, brocante pour enfants, chalets gourmands, DJ’s, concours de pétanque, blind-tests, fête foraine, animations diverses et retour du feu d’artifice…

Tout un programme

L’inauguration de l’édition 2023 d’Ans-les-Bains aura lieu le jeudi 10 août, à 18 heures, place Nicolaï, avec un verre offert par le Conseil de quartier d’Ans Coteaux, l’ASBL Cœurs ansois et le Pac Ans, suivi à 19h de DJ KLX.

Vendredi 11 août, sera la journée de la diversité “LoveisLove placée sous l’égide du bourgmestre Grégory Philippin et de l’échevine de l’Egalité des chances Nathalie Dubois.

L’ouverture se fera à 15h30 avec DJ KOLA, à 16h la réalisation d’une grande fresque sur laquelle seront apposées des mains de “toutes les couleurs”, sous le thème LoveisLove.

Toute la journée, un stand de prévention et d’information sera tenu par Soralia Ans.

L’après-midi, dès 17h, des drapeaux de la diversité feront participer le public pour y mentionner un message. David Jeanmotte sera présent pour parrainer cette journée sous les couleurs arc-en-ciel, en proposant des sessions de relooking express et ainsi célébrer la diversité et l’acceptation de soi. À la même heure, la fête foraine sera inaugurée, avant de faire place en soirée à 18h Dj Beatrix et à 20h DJ Jona B.

Samedi 12 août, de 13h à 18h, une première brocante sera dédiée aux enfants sur le parking de l’école Fernand Meukens. L’après-midi sera animée avec DJ Tof Tof (14h30), avec un atelier de grimage pour enfants et tatouages éphémères pour adolescents animé par Muriel Cardol et Soralia, et à 15h le clown Niko avec ses animations et sculptures de ballons, et enfin à 18h DJ Eddy Rocour.

Dimanche 13 août, ouverture dès 12h30 avec DJ Tof Tofn, animation de Djembé à 15h, Fool Quiz – Blind test + quiz sur smartphone proposé par l’ASBL du Cœur Ansois (17h) et DJ InZeMix à 20h.

Lundi 14 août, ouverture dès 12h30 avec DJ Tof Tof, suivi à 16h de la course aux canards pour les enfants dans la fontaine de la place Nicolaï. En soirée, DJ Del Sando (19h), Dj Codino (22h), et DJ Del Sando (23h) animeront les festivités.

Mardi 15 août, ouverture à 12h30 avec DJ Tof Tof, suivi à 14h30 de la pétanque du cœur, et de nouvelles animations musicales : le groupe Colyseum (16h30), Dj Greg Bilocq (18h30) suivi à 22h “du grand feu d’artifice musical” offert par les industriels forains, les commerçants et Yves Parthoens.