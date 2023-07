Chaudfontaine acquiert deux nouvelles maisons dans le cadre de l’élargissement de la Vesdre

Le secteur est en effet inscrit en zone d’aléa d’inondation élevé, dans une configuration extrêmement défavorable puisque les immeubles se situent dans la partie externe de la courbe de la Vesdre. Ces immeubles avaient été particulièrement touchés par la crue, le niveau d’eau ayant atteint le premier étage.

Ainsi, le projet implique pour rappel le rachat et la destruction des maisons afin de procéder à un réaménagement de la berge de la Vesdre avec pour objectifs principaux d’augmenter le volume inondable de la Vesdre et consolider la berge dans la courbe, réaliser un espace de convivialité accessible aux habitants du quartier, et rendre à Chaudfontaine “centre” une perception sensible de la Vesdre en liaisonnant le nouvel espace de convivialité avec l’itinéraire cyclo-pédestre (la Vesdrienne) en liaison avec la gare de Chaudfontaine.

Cette zone est considérée comme stratégique pour la commune car située à proximité des infrastructures touristiques (Source-ORama, Casino) et de biens patrimoniaux : “Belles Fontaines” et face au site classé “Thier des Milords”.

Notons que ce projet d’ensemble figure dans une zone d’enjeux à l’étude financée par la Région wallonne sous l’intitulé “Programme de (re) développement de quartiers durables”. L’achat des bâtiments (287 500 et 168 500 euros) est financé au moyen du budget acquisition octroyé par la Région wallonne.