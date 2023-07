Liège : Le beau-père violeur écope de 5 ans de prison avec sursis partiel

La fillette a expliqué que son beau-père lui avait imposé des fellations et il l’avait touchée au niveau du sexe. “Je n’ai jamais eu de problèmes avec cette gamine, je n’ai jamais touché cet enfant et aucun enfant non plus”, avait expliqué le prévenu lors de son premier passage devant la juge. “Je n’ai jamais eu de soucis avec des enfants. Je ne sais pas ce qu’il y a dans sa tête. J’avais gardé des contacts avec sa mère, elle ne voulait peut-être pas que l’on se remette ensemble. C’est peut-être pour cela qu’elle raconte ça.” L’homme s’est étonné du déroulement du dévoilement. “Elle était déjà suivie par des psychologues. C’est étonnant qu’elle n’ait jamais rien raconté avant. Je suis tombé des nues quand j’ai appris cela.”

Des détails mais pas de souvenir

En instance, il avait évoqué une cabale, mais aussi de la jalousie de la part de l’enfant. Une version qu’il n’a pas maintenue devant la cour d’appel. L’homme était également poursuivi pour avoir commis cinq scènes d’exhibitionnisme à Liège, mais aussi à Spa, Herstal à Grâce-Hollogne. Lors de chacune des scènes, il se trouvait au volant de sa voiture lorsqu’il s’est retrouvé face à une dame. Des faits qu’il a commis entre le 22 mai 2020 au 19 mai 2022. Lors de ce dernier événement, il était garé sur le parking d’une école maternelle et primaire…

C’est une grand-mère qui venait conduire ses petits-enfants à l’école qui a prévenu le directeur de la scène à laquelle elle venait d’assister. “Je ne m’étais pas rendu compte que j’étais près d’une école”, a expliqué le prévenu. “C’était devant une église et un cimetière. J’étais loin de penser qu’il y avait une école. Je ne réfléchissais pas.” Lors de ses déclarations devant la police, mais aussi devant le tribunal, l’intéressé a donné énormément de détails sur les faits, notamment les édifices présents, son heure d’arrivée et de départ. Malgré tout, il a expliqué qu’il ne se souvenait pas s’être masturbé… “J’avais énormément bu. Mais je n’oserai pas devant des enfants.” La cour a estimé les faits établis et a souligné le fait que l’intéressé n’avait toujours pas mis en place un suivi psychiatrique.