Soupçonné d’avoir arraché le sac d’une octogénaire cancéreuse

La victime attendait devant l’immeuble de ses petites filles lorsqu’un individu s’est approché d’elle pour lui dérober son sac à main avant de prendre la fuite. Le sac contenait les documents de la victime, mais surtout sa carte de chimiothérapie sans laquelle elle n’est pas autorisée à recevoir des soins. Des témoins ont commencé à courir après le suspect. Un policier en civil et un policier de quartier se sont joints aux témoins qui courraient après Abdessamad. Ce dernier a été arrêté. Il était en possession d’un sac qui contenait des vêtements, mais pas le sac de la victime.

Des dénégations qui irritent

Le suspect a démenti avoir commis le vol du sac de l’octogénaire. “J’ai commencé à courir parce que j’ai vu des gens courir”, a indiqué le prévenu aux services de police. “J’avais un sac que j’ai trouvé dans la rue”, a précisé le prévenu. “Le sac contenait des vêtements.”

En réalité, ce sac contenait également des documents appartenant à un homme. “Je n’ai jamais agressé cette personne, j’avais un sac et c’est tout. Il avait un sac d’un homme. Je l’ai trouvé en rue et je l’ai pris.” Le parquet s’est dit particulièrement en colère des dénégations du prévenu dans son implication dans ce “vol crapuleux.” Il avait par ailleurs été condamné d’interdiction de territoire belge pour une durée de six ans, il y a trois ans de cela. Le suspect a été décrit par les témoins. Il a été directement poursuivi par des personnes et il a été intercepté deux rues plus loin.

Une analyse que ne partageait pas Me Axelle Charlier, l’avocate du prévenu. Elle a souligné que son client n’avait pas été retrouvé en possession du sac de la dame. Elle a jugé que les déclarations des témoins n’étaient pas si claires qu’elles en avaient l’air. Elle a également estimé que rien n’indiquait que le sac avec lequel son client avait été retrouvé avait été précédemment volé. Elle a plaidé la clémence pour le reste.