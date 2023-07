Un nouveau permis d’urbanisme pour 18 appartements sur les Monts est déposé

Dernièrement, le PTB s’était opposé à la proposition du nouveau schéma de développement territorial de la Région wallonne. En cause, entre autres, le fait que les Monts étaient toujours considérés comme zone à construire. Une fatalité à laquelle de nombreux citoyens, ainsi que l’opposition, ne peuvent se résoudre.

Alors, quand le collectif Bon-Air&Trois-Juin, créé en 2020 à l’aube de l’urbanisation des Monts, a appris qu’un permis d’urbanisme venait d’être déposé pour la construction de 18 nouveaux appartements, il lui a fallu très peu de temps pour montrer son opposition au projet.

Une “anticipation” mal reçue

En mars 2022, le collectif s’insurgeait déjà contre les autorités communales, qui avaient autorisé l’ouverture d’une voirie avant même que le projet associé de 64 logements ne soit approuvé.

Cette fois-ci, la situation est inversée. En effet, le collectif reproche au permis de mentionner la construction de 18 appartements “alors qu’il n’y a aucune voirie à l’emplacement concerné”. “L’avis d’enquête renseigne un terrain situé rue du Trois Juin, ce qui est erroné”, conclut le groupe.

Les Monts et la rue du Trois Juin. ©DR

Des “nuisances pour les voisins et pour la nature”

Ce qui pose également problème à Bon-Air&Trois-Juin, ce sont les aménagements prévus d’une terrasse privative, ainsi que de balcons débordants. Selon le collectif, ceux-ci “aggraveraient les nuisances pour les voisins, qui perdraient totalement leur intimité”. Aussi, l’utilisation de certains matériaux et le look moderne du bâtiment “confirmeraient qu’une telle construction ne respecte en rien les caractéristiques du bâti existant, l’identité du quartier et la valeur écologique du lieu”.

Plan du projet de bâtiment. ©DR

Enfin, le collectif demande que la Ville “révise urgemment sa politique urbanistique en arrêtant, notamment, toute forme d’artificialisation des sols et en centrant exclusivement sa politique de logement sur la rénovation du bâti existant”. Des demandes depuis longtemps formulées dans les rangs de l’opposition.

L’enquête publique relative au projet se clôturera le 14 juillet prochain. Ensuite, le collège communal devra se prononcer sur l’approbation, ou non, du permis d’urbanisme.