Violences sexistes et sexuelles à Liège : déjà près de 2.000 utilisateurs de l’application “App-Elles”

Dès ce 6 juillet 2023, la promotion d’App-Elles débutera d’ailleurs aux Ardentes avant d’être boostée tout cet été dans plusieurs événements.

Une alerte… et une preuve

Développée en France et implantée en Belgique avec le concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles, l’application App-Elles permet donc d’alerter et de contacter rapidement différentes sources d’aide. Activée par une personne qui se sent en situation d’agression, l'application permet à la victime, en un simple geste, d’alerter les proches, les secours et différents professionnels du secteur. Et comme l’indiquaient ce mercredi matin les autorités liégeoises, “App Elles est aussi un outil qui permet d’enregistrer des preuves mais aussi de faire de la prévention et de l’accompagnement, par exemple lorsque l’on se sent en insécurité dans l’espace public”.

En quelques mois, le succès semble donc être au rendez-vous puisqu’en province de Liège, ce sont déjà près de 2.000 “comptes” (1.992 précisément) qui ont été créés. Principalement, c’est grâce à la promotion faite via les associations étudiantes que l’outil a pu être porté à la connaissance de la jeunesse liégeoise.

”L’objectif étant de toucher les jeunes, nous avons mis en place une stratégie de communication qui touche les jeunes avec les canaux qu’ils utilisent et surtout en utilisant la micro-influence et la prévention par les pairs”, précisait-on ce mercredi matin. Dans cette optique, les agents du Plan de Prévention seront ainsi présents lors du festival des Ardentes qui débute ce jeudi 6 juillet, du Micro-Festival (début août) et du Village de la Prévention lors des festivités du XV août.

Safer city

Selon les retours obtenus dans l’enquête liégeoise de sécurité Elise, “on se rend compte que si 23 % des Liégeoises interrogées prennent des mesures pour éviter le harcèlement dans leur quartier, ce chiffre grimpe à 66 % lorsqu’elles se rendent au centre-ville”… En outre, la Ville de Liège a fait savoir ce mercredi qu’elle devenait, dès ce mois de juillet une “Safer cities”. “Ce programme international, initié par Plan International, soutient les jeunes du monde entier qui luttent contre le harcèlement sexuel en ville. Ces jeunes partagent leurs recommandations avec les responsables politiques et leurs pairs. Leur mission : briser le tabou du harcèlement sexuel, identifier les problèmes et formuler des solutions”. Le programme est actuellement mis en œuvre dans 16 villes partout dans le monde (Delhi, Hanoi, Kampala, Lima, …). En Belgique, les villes d’Anvers, de Bruxelles, de Charleroi et de Gand ont déjà rejoint le projet.