400 activistes occupent le chantier de nouvelle centrale au gaz d’Engie à Flémalle

Les activistes se sont enchaînés aux machines, ont accroché des bannières aux grues et ont planté leurs tentes en vue de passer la nuit sur le chantier. Un autre groupe d’activistes, plus restreint, a mené une action symbolique près de la centrale de Tihange. Sur leur bannière, on pouvait lire le slogan “Ni gaz, ni nucléaire”.

La première nuit s’est déroulée sans encombres pour les activistes ayant établi leur camp sur le site de Flémalle. Ceux-ci entendent occuper le chantier jusqu’à ce week-end “car on trouve inacceptable d’encore construire des centrales au gaz fossile au vu de l’impact écologique et social que l’on connaît”, explique Léo, porte-parole de Code Rouge.

Cette action est organisée par le mouvement “Code Rouge”, soutenu par 25 organisations de défense de l’environnement et des droits sociaux, qui avait déjà occupé avec succès un site de Total-Energie il y a environ un an. L’objectif ? Empêcher la construction de nouvelles centrales fossiles “sur une planète qui a déjà atteint ses limites”. Le mouvement demande que l’énergie soit désormais traitée comme un bien commun. “Au vu de l’immobilisme politique en matière de justice sociale et climatique, ce type d’action est devenue une des seules manières de se défendre face à la négation systématique de notre droit à vivre dignement sur une planète saine,” rappelle Katherina, porte-parole de l’action. Si la police est présente, celle-ci se contente actuellement d’encercler le site à distance.

Les activistes ont campé la nuit sur le chantier de nouvelle centrale au gaz à Flémalle. ©D.R.

Sensibilisation

Plus que le politique, les occupants du site souhaitent sensibiliser la population "au non-sens que représente aujourd’hui la construction de cette centrale polluante”. “À l’heure actuelle, il est quasi certain qu’on ne pourra pas limiter les effets du dérèglement climatique en laissant émettre les centrales qui existent déjà. En construisant des centrales supplémentaires, Engie hypothèque notre futur et sape tous les efforts réalisés par la population en matière de climat !”, ajoute Léo. “Cette centrale, dont la construction a été prévue avant la crise énergétique, est intégralement subventionnée par le gouvernement fédéral. Cela se rajoute au méga-cadeau de 17 milliards d’euros que ce même gouvernement a octroyé à Engie pour la gestion des déchets et le démantèlement des centrales nucléaires. Au regard de la guerre en Ukraine, la Belgique a revu sa position sur une série de dossiers. Elle devrait en faire de même pour ces nouvelles centrales au gaz fossile et pour la prolongation des centrales nucléaires”.

guillement La Belgique devrait revoir sa position pour ces nouvelles centrales au gaz fossile

Cette action intervient alors que des centaines de milliers de personnes viennent de perdre leur droit au tarif social, limité au 1er juillet. “Une situation d’autant plus injustifiable sur le plan social que les 3,4 milliards de dividendes reversés par Engie à ses actionnaires en 2022 suffiraient pour financer des mesures bénéficiant à toutes et à tous comme la gratuité sur tout le réseau de chemin de fer belge,” explique Morgane, activiste. “Alors qu’il devrait être un droit fondamental pour chacun et chacune, le secteur de l’énergie sert maintenant à assurer des profits toujours plus colossaux pour quelques”. Et de conclure : ” Une énergie propre et renouvelable à bas prix ne pourra se faire qu’en reprenant le contrôle sur la production des mains de géants comme Engie”.