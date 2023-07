Action du Setca devant le cabinet de huissiers interVentus à Liège

Pour le syndicat, il s’agit là d’une manière de contester le rôle des huissiers dans les conflits sociaux actuels. “Ce sont eux qui poursuivent les délégués et les affiliés partout ici dans les Delhaize en région liégeoise. On voulait leur faire comprendre ce que le personnel ressentait pendant les piquets de grève. C’était notre but aujourd’hui”, commente Patrick Masson, premier secrétaire Setca. Les représentants syndicaux ont sonné à la porte du cabinet et un huissier de justice s’est présenté derrière celle-ci accompagné d’un garde.

”Nous voulions montrer que le personnel de Delhaize a un combat qui le mérite et qu’il a le droit de s’exprimer”, continue le secrétaire. Des actions de grève ont encore lieu régulièrement aujourd’hui dans certains magasins Delhaize : “Celui de Bois-de-breux est fermé aujourd’hui, hier en région liégeoise, deux ou trois magasins étaient fermés et il y en aura encore d’autres, d’autant plus que l’on sait que Delhaize souhaite obtenir une ordonnance nationale. Cela nous permet de montrer notre désaccord par rapport à la position de la direction”.

Le personnel de Delhaize organise des actions de protestation depuis le 7 mars, à la suite de l’annonce de la direction de franchiser ses magasins intégrés.