Herstal débloque 37 000 € pour inciter les jeunes à faire du sport

Pour la 14e année consécutive, la Ville de Herstal investit dans la jeunesse et lance l’opération Chèques Sports. Pour l’année 2023-2024, les jeunes Herstaliens entre 6 et 18 ans vont pouvoir, s’ils remplissent les conditions d’éligibilité, bénéficier d’un chèque d’une valeur maximale de 100 euros à dépenser dans un club sportif participant. L’année dernière, plus de 400 enfants avaient bénéficié de cette action.