Le skatepark sera installé du 15 juillet au 15 août, avec la présence de 6 modules. Il sera accessible de 9h à 21h.

Pour ce faire, “le petit parking sera fermé et sécurisé”, précise l’échevin des sports Geoffrey Cimino.

Le règlement relatif aux conditions d’accès et d’utilisation de la structure a été voté au conseil communal du 22 Juin dernier.

Ce projet fait suite aux demandes des jeunes de la commune. Pourquoi un skatepark éphémère ? “On a voulu prendre la température au niveau de la population, voire si elle est réceptive”, note l’échevin. “On veut voir s’il sera utilisé ou pas. Il sera situé en zone stratégique, à côté de l’agora et de la plaine de jeux”.

Si le projet rencontre son succès, “on pourra envisager d’installer un skatepark définitif mais ce n’est pas encore à l’ordre du jour”.