Un voleur pris en flagrant délit dans le centre de Liège

C’est en observant les images des caméras de surveillance que ce vigile qui travaille dans la galerie de l’Inno, au centre-ville de Liège, a repéré le manège suspect d’un homme de 33 ans. Il a alors décidé de le suivre… et s’est vite rendu compte qu’il avait eu du flair. Attendant devant la cabine où s’était réfugié le suspect, le vigile verra tomber un antivol au sol. Interpellé et fouillé, le voleur ne pourra pas nier l’évidence : il était en possession d'un jeans et d'un sac desquels les antivols avaient été retirés.