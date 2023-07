Du nouveau dans la saga "Ligne 74" à Juprelle

Seul problème de ce changement, la nouvelle ligne ne dessert plus les villages de Paifve et de Wihogne. Celle-ci traverse la N20, ce qui signifie que, “en fonction de l’arrêt utilisé, certains habitants devront marcher jusqu’à 1,2 kilomètre pour rejoindre la nationale et monter dans le bus”, avait dénoncé Guido Proesmans, échevin de la Mobilité.

Les riverains, effarés par cette décision, avaient donc lancé une pétition pour demander une augmentation des bus dans les villages de la commune. Les autorités communales, elle, s’étaient indignées par le manque de communication de De Lijn, “qui n’avait même pas pris la peine de les prévenir de ce changement”.

Interpellée par la bourgmestre, Christine Servaes, De Lijn s’était excusée “pour les désagréments causés par ce malheureux manque de communication” mais n’était, pour autant, pas revenue sur sa décision de supprimer la ligne 74. L’échevinat avait donc demandé une entrevue avec les responsables de De Lijn et du TEC pour débloquer la situation.

Quelles solutions ?

Et c’est chose faite. Mercredi, la réunion en ligne a réuni les deux agences de transport, ainsi que l’Autorité organisatrice des transports collectifs et partagés en Wallonie (AOT). Il s’est avéré que “l’AOT n’avait pas été consultée concernant la suppression de la ligne 74 et la création de la ligne 79”, a indiqué la commune. Or, suivant l’accord de coopération interrégionale, il s’avère que la société De Lijn doit consulter l’AOT pour obtenir l’autorisation de modifier tout horaire ou itinéraire de bus qui passent en Wallonie.

Lors de cette réunion, la bourgmestre a “exigé le maintien du 74 en attendant une solution et a rappelé l’importance du maintien d’une ligne de bus dans les villages”. Si aucune alternative n’est trouvée, “De Lijn devra remettre le 74 en fonction”, conclut-elle.

De Lijn, qui a bien supprimé le 74, a prévu de reprendre contact avec l’AOT et le TEC pour discuter futur de la ligne Tongeren-Liège.