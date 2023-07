Le prix des plaines de jeux à Oupeye a plus que triplé en un an

Une hausse des prix “qui vient s’ajouter à l’augmentation du coût de la vie”, déplore-t-elle. L’échevine de la Jeunesse, Cindy Caps, a justifié ce choix en insistant sur le fait que “les prix des stages aux alentours étaient nettement plus chers”. “C’est clair qu’il y a une augmentation, mais on reste bien en dessous des prix proposés par les autres organismes”, a-t-elle ajouté.

Une réponse qui n’a pas convaincu la conseillère, qui craint que cette inflation “impacte davantage les familles dans le besoin et les familles monoparentales”. “Peut-être que ça coûte plus cher ailleurs, mais doit-on sacrifier les publics les plus précaires au nom de notre économie ?, a-t-elle lancé à l’ensemble du conseil communal. C’est un net recul pour une commune qui prône l’égalité des chances”.

”Comparaison n’est pas raison”, a alors avoué Cindy Caps. “Mais 25 euros la semaine de stage, c’est tout de même une alternative de qualité à ce qui se fait ailleurs et qui exige un plus gros budget”, a conclu l’échevine, avant de rappeler que “les tuteurs, auprès de leur mutuelle, pouvaient se faire rembourser l’inscription”. Malgré ces arguments, le PTB a demandé au conseil de “revenir sur sa décision et de réévaluer le budget”.