Liège : Il voulait dézinguer un Arabe !

Ce dernier est sorti de son domicile armé d’un couteau dentelé et a attendu de croiser un homme dont il estimait qu’il était d’origine arabe pour lui poser des coups de couteau à la mâchoire ! Il a visé la gorge de la victime. Heureusement, la lame ne s’est pas profondément enfoncée et l’homme n’a été que superficiellement blessé.

Bien habillé donc dealer !

La victime était tout naturellement en état de choc après la violente agression qu’elle venait de subir. Samuel a été interpellé. Il était ivre. Le lendemain, il a été entendu par la police. Lors de son audition, il a non seulement avoué être l’auteur de l’agression préméditée, mais il en a remis une solide couche ! Ainsi, il a déclaré que la veille, une personne lui aurait dérobé son GSM.

Selon Samuel, l’auteur de ce vol était une personne arabe. Il a donc décidé de se venger sur la première personne de cette origine qu’il croiserait devant chez lui ! Il a déclaré qu’il voulait “dézinguer un arabe”, mais aussi qu’il fallait “exterminer cette race” et qu’il “avait des envies de meurtre.” Il a précisé devant le juge d’instruction qu’il n’avait pas d’intention homicide et avait agi suite à une sorte de psychose due à son état de santé mentale combiné à l’absorption de médicaments et de boissons alcoolisées. Il a expliqué s’en être pris de manière impulsive à l’homme parce qu’il lui semblait bien habillé et qu’à son estime, il devait dès lors s’agir d’un dealer… Il a nié tout esprit de vengeance.

Responsable de ses actes

Devant ses déclarations, le juge d’instruction a décidé d’ordonner une expertise psychiatrique de l’intéressé. Il est apparu qu’il était bien responsable de ses actes. L’expert a souligné le problème d’alcoolisme de l’intéressé, mais aussi sa personnalité paranoïaque. Un risque de récidive a été souligné par l’expert. Devant le tribunal, Samuel s’était semble-t-il ravisé puisqu’il a déclaré qu’il avait failli commettre l’irréparable. Il a expliqué qu’il était sous l’influence de l’alcool et n’avait pas l’intention de commettre un homicide ou de commettre un acte à caractère xénophobe.

Les magistrats de la cour d’appel ont relevé le caractère prémédité des faits. Ils ont également estimé qu’il avait été motivé par une intention homicide étant donné l’arme utilisée et la zone visée. La cour a aussi retenu le motif de haine raciale.