Milmort : Il finit à l’hôpital lors d’une vente sur Facebook !

Eric, un sexagénaire habitant Milmort est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Liège devant lequel il doit répondre d’avoir commis une scène de coups. Les faits ont de particulier qu’ils ont été commis lors d’une vente sur Marketplace, l’application qui permet de vendre des objets sur le site de socialisation Facebook. Des centaines voire des milliers de transactions ont lieu grâce à cette application. La plupart du temps, les choses se passent totalement bien à la plus grande satisfaction des vendeurs et des acheteurs. Mais dans le cas d’Eric tout a complètement dérapé pour une somme dérisoire ! Eric avait fait paraître une annonce pour vendre un disque dur. “Le disque dur était neuf et emballé”, a indiqué le prévenu devant le tribunal. “Il fonctionnait contrairement à ce qu’il dit.”