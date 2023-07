Un été à la ferme des Sapiens au Préhistomuseum de Flémalle

Récolter à la faucille en silex, couper un arbre à la hache polie, tamiser les céréales, façonner une poterie pour recueillir la farine fraîchement écrasée, travailler la terre, fabriquer du pain et du fromage… : voici quelques-unes des activités fermières typiques qui jalonneront l’été pour toute la famille.

Dans le nouvel espace fermier, les animaux et les plantes expliquent eux-mêmes au public leurs transformations à travers un dispositif ludique et audio. Les reconstitutions d’une enceinte haute de 3 m et de la ferme préhistorique – dont les traces ont été identifiées à Darion près de Waremme – donnent un aperçu de la réalité vécue à cette époque. Plusieurs expériences sont animées par les archéologues du musée de manière à les rendre encore plus conviviales. Une photo souvenir en fermiers préhistoriques attend les familles les plus passionnées dans la ferme.

À une époque où de nombreuses personnes sont à la recherche de produits naturels et de circuits courts, le Préhistomuseum convoque donc une nouvelle fois le passé afin de décoder notre alimentation actuelle. “En sortant de cette journée à la ferme, les familles ne regarderont plus jamais leur bol de céréales de la même façon”, commente le Préhistomuseum.

Et une exposition

De plus, les visiteurs peuvent enrichir leurs connaissances sur les gestes néolithiques grâce l’exposition temporaire “La Terre en héritage : du Néolithique à nous”. Cette exposition, conçue par le Musée des Confluences de Lyon, pointe l’origine préhistorique de nos problèmes environnementaux et climatiques.

Cette véritable reconnexion à la nature pendant tout l’été se traduit également par le nouveau parcours sensoriel inauguré au printemps. Ce sentier en forêt à parcourir pieds nus s’ajoute à la dizaine d’activités (visite de la grotte, chasse préhistorique, labyrinthe végétal,…) déjà proposées dans le muséoparc flémallois.

Informations pratiques : du samedi 8 juillet au dimanche 27 août 2023. Plus d’informations sur www.prehisto.museum, au 04/275 49 75 ou par mail info@prehisto.museum. Tarif : à partir de 9 €.