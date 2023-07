Chaudfontaine va végétaliser la toiture de son échevinat des Finances

”Placée sur toit, la toiture verte extensive est installée comme un tapis végétal. Elle se compose d’une couche de substrat (couche inférieure) dans lequel vont s’implanter les racines des plantes (8 à 10 cm), la couche supérieure étant constituée de la végétation elle-même (2 à 3 cm). La hauteur totale de la toiture végétale sera ici d’environ 12 cm”, explicite la commune de Chaudfontaine. “L’étanchéité de la toiture devra être renforcée avant le placement de la toiture verte, afin d’éviter que les racines de plantes ne la mettent en péril”.

Quels avantages ?

”La légèreté de la toiture verte extensive lui permet d’être installée sur toutes les toitures plates existantes de faible inclinaison”, précise la commune.

Les plantes privilégiées sont des plantes de la famille des sedums, et des mousses. “Leur avantage est que ces plantes permettent une végétation permanente de l’espace et n’ont pas besoin d’entretien. Une visite annuelle sera tout de même nécessaire afin de contrôler les plantes, et vérifier la bonne évacuation des eaux de pluie pour éviter leur stagnation”.

Ce type de toiture végétale permet une bonne absorption de l’eau de pluie (retenue estimée à plus de 50 % des précipitations annuelles). “L’installation de ce type de toiture contribue à améliorer la performance énergétique du bâtiment. En effet en diminuant la surchauffe en été, la toiture verte permet de réduire le recours à la climatisation pour rafraîchir les locaux”.

Travaux complémentaires

Parallèlement à la végétalisation, d’autres travaux de toiture seront réalisés dans le but d’encore augmenter la performance énergétique du bâtiment des Finances : à savoir le renforcement de l’isolation du toit avant pour le placement de la toiture verte, et le remplacement de la coupole existante “par une nouvelle coupole énergétiquement plus efficace”.

L’ensemble des travaux de toiture devrait permettre une réduction des consommations énergétiques de l’ordre de 20 % à 25 %.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux devraient commencer début septembre, pour se terminer avant la fin de l’année.