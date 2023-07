Coup d’accélérateur pour la transformation des ACEC à Herstal ?

Le nouveau quartier vert, qui, à terme, accueillera également près de 500 logements et des jardins pour la production maraîchère, sera relié à la gare Marexhe par la low-line, une traversée entièrement dédiée à la mobilité douce, et longue de 3,25 kilomètres. “Un aménagement inédit inspiré de ce qu’on peut trouver à New York”, s’exclame Frédéric Daerden, bourgmestre de Herstal et ministre wallon du Budget.

Site du prochain parc d'activité économique. ©MICHEL TONNEAU

Une telle comparaison relève peut-être du fantasme… mais, une chose est sûre, en ce qui concerne son passé industriel, Herstal n’a définitivement rien à envier aux États-Unis.

C’est d’ailleurs en rendant hommage à ce passé que la SPI a pu convaincre le jury du FEDER et bénéficier, entre autres, d’un subside de près de 6 millions pour réhabiliter l’ancienne halle qui a, jadis, vu défiler des centaines d’ouvriers.

Plan du futur parc économique sur le site des ACEC avec, sur la gauche, la Halle Inductotherm. ©ACEC Herstal

Cette halle, qui sera rebaptisée “Halle Inductotherm”, d’après le nom de l’entreprise qui occupait les lieux et qui a, depuis, déménagé dans les Hauts-Sarts, accueillera, d’ici quelques années, des espaces modulaires pour PME. “Nous espérons pouvoir commencer ce chantier début 2024”, indique le porte-parole de la Spi. “Quant au timing, nous n’osons pas trop nous avancer”, conclut-il.

”Si quatre ministres sont présents aujourd’hui sur ce site, ça montre à quel point ce projet est emblématique et inspirant”, se réjouit Christie Morreale, ministre wallonne de l’Emploi. “Pas moins de 200 emplois seront créés en ces murs, c’est un exemple à suivre partout ailleurs”, s’exclame-t-elle.

Willy Borsus, ministre wallon de l'Économie, Philippe Henry, ministre wallon de la Mobilité et de l'Énergie, et Christie Morreale, ministre wallonne de l'Emploi. ©PRE

"Utiliser l’existant et en exploiter toutes ses possibilités, c’est ça qui fait la force de ce projet”, déclare fièrement Frédéric Daerden, avant de scander : “Vive Herstal et vive notre engagement pour un avenir durable”. En effet, on croirait presque qu’à Herstal, rien ne se perde et tout se transforme, surtout quand il s’agit, pour les autorités, de “rendre hommage à leurs racines wallonnes”.