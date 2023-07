Celui-ci est installé depuis janvier 2023 au sein de la Maison familiale, rue de l’Hôtel communal 97. Les portes sont ouvertes tous les vendredis de 14h30 à 16h30. Un médecin, une psychologue et un travailleur social du Plan de cohésion sociale de Grâce-Hollogne accueillent les habitants de la commune (uniquement), de tous âges, gratuitement (numéro de l’accueil : 042314857).

Le bureau médical du Stagh à Grâce-Hollogne. ©D.R.

Le projet a grandi au fil des ans au sein de la commune. Si au début des années 2000 un médecin recevait bénévolement au sein du CPAS, en 2019 le Plan de cohésion sociale de Grâce-Hollogne relance le projet Stagh. Début 2020, un partenariat est conclu avec l’AIGS, l’Association Interrégionale de Guidance et de Santé qui permet un subside de 15 000 euros par an, soit l’engagement d’une psychologue à raison de 15 heures par semaine pour un suivi thérapeutique, individuel et familial de personnes souffrant d’assuétudes (alcool, drogue, jeux…).

En janvier 2023, deux conventions sont conclues, d’une part avec la Maison familiale (subventionnée par la Région wallonne) pour la mise à disposition d’un local, et d’autre part pour la mise à disposition, le vendredi après-midi, tous les 15 jours, d’un médecin de Start Mass Intercommunale de soins spécialisés de Liège (ISOSL), spécialisé dans les assuétudes.

Le projet a été voté en janvier par le conseil communal avant son inauguration le 28 juin dernier.

”Ce centre répond au décret du 22 novembre 2018 relatif au PCS qui s’inscrit dans 2 objectifs, la lutte contre toutes les formes de dépendance, et la lutte contre toutes les formes de précarité pauvreté et insécurité”, se félicite Geoffrey Cimino, échevin de la Cohésion sociale. Il vient compléter le travail d’accueil d’urgence (24h/24) de la Maison familiale pour les hommes adultes précarisés, pour un séjour maximum de 9 mois.