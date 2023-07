Le bassin d’orage de Crisnée arrosera les nouveaux terrains de foot

Mais déverser les eaux dans le cours d’eau n’est pas vraiment l’idéal. Pour optimiser la régulation des niveaux d’eau, la Commune va donc creuser un étang artificiel – juste à côté du bassin et d’une capacité de 2 000 m3 – qui pourra recevoir le surplus d’eau en cas d’intempéries. "L’idée, c’est de maintenir le niveau d’eau de l’étang à ras bord. S’il y a des intempéries et que le bassin d’orage commence à trop se remplir, alors on utilisera l’eau pour arroser les terrains de football", qui viennent d’ailleurs d’être semés. Idem par temps sec et chaud, la Commune pourra maintenir le niveau d’eau de l’étang grâce au bassin d’orage et arroser les pelouses assoiffées des terrains de foot en devenir.

Un espace propice au développement de la biodiversité

Non content de limiter les risques d’inondation, l’étang sera également un espace où pourront pulluler la faune et la flore. "On va devoir trouver le bon compromis dans la gestion du niveau d’eau de l’étang et prendre en compte la présence de la biodiversité qui s’y installera, ajoute Philippe Goffin. Car il ne faudra pas non plus la perturber."

Pour ces travaux, vu qu’il s’agit d’un projet visant à diminuer les risques d’inondations, la Commune de Crisnée peut prétendre à un subside de 70 000 € de la Région wallonne. Une demande a été introduite.