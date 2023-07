Liège : Bagarre au couteau et à la machette !

Un morceau de mollet en moins…

Le 10 octobre 2021, il transportait trois machettes dans son coffre. Pour une raison qui reste à déterminer, les trois suspects se sont bagarrés avec d’autres hommes. Watuson a reçu un coup de couteau sur le flanc gauche tandis qu’un autre protagoniste a reçu un impressionnant coup de machette au mollet ! Il a écopé d’une peine de travail de 90 heures.

Kalvin avait d’abord déclaré qu’après avoir reçu un coup de couteau, Watuson s’était saisi d’une machette pour aller en découdre avec les autres. Lors de l’audience devant le tribunal, il a changé de version. C’est un témoin de la scène qui a prévenu les secours après avoir vu que la victime qui avait reçu un coup de machette était battue par plusieurs personnes alors qu’elle se trouvait au sol. Lorsque la police est intervenue, elle a découvert que du sang était disséminé partout entre la place Xavier Neujean et le boulevard de la Sauvenière.

Le 5 février 2023, une nouvelle scène de coups a été commise dans le même quartier devant un café. Cette fois, c’est une dame qui en a fait les frais. Un coup de feu ou un pétard a été entendu. Un témoin a également appelé la police et a déclaré avoir vu des hommes armés de pistolets, mais aussi d’une arme de guerre. Ce témoin a avoué avoir bu et avoir grossi les faits pour que la police se déplace. Lorsque les inspecteurs sont arrivés en nombre sur place, elle a intercepté les trois prévenus. Kalvin tentait de prendre la fuite. La police a découvert qu’il transportait un pistolet. Lors d’une perquisition réalisée à son domicile, les policiers ont découvert qu’il détenait des plaques volées et une Kalachnikov chargée ! Wilfried a bénéficié d’une suspension du prononcé après avoir participé à une des bagarres.