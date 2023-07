Mais pourquoi la nouvelle fontaine secrète de la place Verte, au cœur de Verviers, reste-t-elle… à sec ?

L’effet des 18 brumisateurs… quand ils seront mis en fonction. ©Baumans-Deffet

Pourtant, on n’en voit toujours pas la moindre goutte… "Effectivement… Lors des tests, on s’est aperçus que si ces brumisateurs doivent fonctionner en circuit fermé, il y a une perte d’eau beaucoup trop importante que prévu. On a donc préféré ne pas les faire fonctionner", explique l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR).

Une partie trop importante de l’eau n’est pas récupérée. Le stuut ne vient pas des larges sterputs au milieu desquels chaque buse projette l’eau en l’air et qui en récupèrent une partie. Mais bien des quatre fines rigoles métalliques insérées dans les pavés, disposées en décalage les unes par rapport aux autres. Elles sont censées recueillir le surplus d’eau, qui s’écoule par terre, en suivant la déclivité de la place. C’est là qu’est la… source du problème.

Mais comment cela se fait-il ? "L’entreprise qui a réalisé les travaux, l’association momentanée Bodarwé-Baguette, et l’auteur de projet, le bureau d’architecture Baumans-Deffet, qui a fait les plans", se rejettent la balle, glisse l’échevin. Les rigoles auraient-elles été mal placées, seraient-elles plus petites que prévu… ou auraient-elles été prévues trop petites ?

"On risque d’avoir un différend entre les deux parties. Mais, en tout cas, ce qui est sûr, c’est qu’il va falloir revoir le dispositif et que la Ville ne payera pas un franc de plus pour ça", assène Maxime Degey. Quant au délai pour enfin voir ces brumisateurs apporter un peu de fraîcheur par temps chaud aux passants, il risque d’y avoir un peu d’eau qui aura coulé sous les ponts de Verviers (mais pas sur la place Verte).