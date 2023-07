Place Thiry à Aywaille : le chantier va débuter

Avec les crises successives et la complexité du dossier, impliquant de nombreux intervenants (Région, SWDE, AIDE, opérateurs…), il faut dire que le lancement du chantier a mis du temps. Mais cette fois ça y est, cette semaine, le Collège communal d’Aywaille a attribué provisoirement le marché pour cette nouvelle phase du chantier du centre, concernant précisément toute la place Joseph Thiry, du pont surplombant l’Amblève au carrefour formé avec la rue Nicolas Lambercy (vers Harzé). “Nous attendons encore simplement l’approbation de la Région wallonne”, nous confirmait ce vendredi Thierry Carpentier, bourgmestre d’Aywaille ; Région qui subsidie à hauteur de 2 millions d’euros les travaux (estimés à près de 4,5 millions TVA comprise) et pour lesquels Aywaille intervient à hauteur d’un million.

Fin septembre, telle est donc la date présumée du début du chantier attribué à la société AB Tech. À quoi s’attendre pour ces 18 mois de travaux ?

Phasage et circulation

”Nous devons encore nous réunir cet été pour définir le planning précis mais l’idée est de partir sur un chantier en plusieurs phases”, poursuit le bourgmestre d’Aywaille. Par tronçon donc afin d’avoir un impact aussi limité que possible sur la circulation. Un impact qui sera toutefois palpable même si on assure “que le passage sera toujours garanti”, sur une voie en alternance. Seule exception : la fermeture complète du carrefour place Thiry/rue Nicolas Lambercy/avenue Louis Libert… durant quelques jours seulement. Sans doute hors période scolaire.

La place Joseph Thiry en direction de l'avenue Louis Libert. ©MICHEL TONNEAU

Convivialité

Pour rappel, l’objectif de ces travaux durant lesquels une intervention sera réalisée sur l'égouttage, est donc de rendre le centre d’Aywaille plus convivial et plus sécurisé. D’aucuns en conviendront, la place actuelle se résume à une large nationale peu attractive au bord de laquelle les commerces peinent à trouver leur place. Dans les cartons, il s’agit donc d’élargir les espaces de circulation piétonne, en reportant notamment celle-ci “devant” les terrasses côté Horeca et d’élargir également le trottoir côté commerce traditionnel. “Avec un aménagement surélevé pour la sécurité”, précise Thierry Carpentier. Afin d’harmoniser le tout, une uniformisation des terrasses est également prévue. Y a plus qu'à...