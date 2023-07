Annulation du dernier jour des Ardentes: "50 000 personnes dans les rues ne savaient pas où elles devaient aller, c’était très mal indiqué"

L’annulation, Élisa, 27 ans, qui séjournait dans le camping des Ardentes durant toute la durée du festival, elle ne la vit pas trop mal. Elle comprend la décision prise. “C’était la chose la plus sûre à faire car on ne sait pas comment ça peut terminer. J’aime autant qu’ils prennent toutes les précautions en annulant l’événement.”

En revanche, la jeune femme est plus critique sur ce qui s’est passé au moment d’évacuer le camping. “Quand on a remballé nos affaires, c’était déjà la cohue qui commençait, indique-t-elle. Tout le monde partait en même temps pour aller prendre les navettes comme on nous l’avait demandé. Il y avait plus de 50 000 personnes dans les rues ! Le problème, c’est que c’était hyper mal indiqué. Personne ne savait où il fallait aller pour les prendre.”

Elle déplore la mauvaise organisation pour dispatcher les gens, indiquer où étaient ces navettes. “On nous a baladés à droite puis à gauche pendant plus d’une heure avant de la trouver. Mais on ne savait pas si on allait pouvoir la prendre vu le monde ! Vu la situation, on a décidé de marcher jusqu’à Liège parce qu’on pensait ne jamais pouvoir rentrer dans une navette. Là, on a appris que la gare d’Ans avait été fermée, ce que nous ne savions pas. Par chance, on s’est retrouvé par hasard à l’endroit où le bus s’arrêtait. Malgré les gens qui poussaient, on a pu monter dedans et avoir une place assise.”

Une situation un peu anxiogène, confie Élisa. D’autant qu’au fait de ne pas savoir où aller s’ajoutaient des messages d’alerte indiquant que les gens devaient se protéger. “Certains de ces messages sont arrivés un peu tard et se sont perdus dans la masse. Ce n’était pas non plus très clair”, déplore-t-elle.

Au moment où la DH la contactait, Élisa ne savait pas si elle allait pouvoir rentrer jusqu’à Bruxelles. Elle ne savait pas si elle allait pouvoir monter dans un train sans avoir à attendre d’interminables heures à la gare des Guillemins…