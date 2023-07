Les trois éoliennes Luminus, le collège communal de Lincent n'en veut pas non plus

Il y a quelques jours, c’était au tour du collège de dire "non" au trois mâts. "On a pris cette décision sur base de cette pétition, informe le bourgmestre de Lincent, Yves Kinnard. Le collège veut être en phase avec les Lincentois. On a donc remis cet avis négatif car on partage les différents arguments qu’on estime pertinents."

"Certaines rues seront particulièrement impactées"

Parmi les arguments, il y a bien sûr les habituelles nuisances que provoquent les éoliennes comme les pollutions stroboscopique, acoustique et visuelle mais ce n’est pas tout: "Lincent mesure 1 474 hectares et cinq éoliennes GreenSky y ont déjà été imposées aux Lincentois et dénaturent déjà notre environnement (NDLR: en plus du TGV et de l’autoroute qui passent par la commune) . Sur un territoire relativement petit comme celui de Lincent, on estime qu’on remplit d’ores et déjà notre part du marché en faveur de l’éolien."

Sans compter que ces trois potentielles nouvelles éoliennes sont projetées non pas le long d’un axe routier, "comme c’est la condition", mais en plein milieu des campagnes entre Lincent et Racour, donc. "Et en plus d’être un coup de poing dans l’œil, elles sont prévues à proximité d’habitations et de terrains à bâtir. Et certaines rues en particulier seront affectées", comme c’est le cas des rues de l’Yser, de Pellaine et de la route de Huy, "qui sont déjà très impactées par l’activité des cinq éoliennes GreenSky existantes".

L’enquête publique s’est terminée le 14 juin, la Commune a remis son avis, et maintenant ? "Malheureusement, reconnaît Yves Kinnard, l’avis du collège n’est pas déterminant pour influencer la décision finale, qui revient à la Région wallonne et à ses fonctionnaires techniques et délégués", à qui l’avis collégial a été remis.