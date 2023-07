Liège : Il vole dans un camion du chantier du tram

Le 12 avril dernier, vers 9 heures, des ouvriers du chantier du tram ont eu la mauvaise surprise de découvrir un homme qui était occupé à fouiller une de leurs camionnettes stationnée rue Hamal en plein centre de Liège, non loin de l’Opéra. L’intéressé, Kamel, venait de dérober un téléphone et une tablette. Il a fallu plusieurs ouvriers pour récupérer les objets qu’il venait de prendre. Les ouvriers ont appelé les forces de l’ordre. Le suspect a été arrêté.

Plusieurs vols

L’homme s’est montré agressif. Il est apparu qu’il avait sur lui une carte bancaire, un GSM, un kit main libre, un porte-documents et des vêtements de travail qui ne lui appartenaient manifestement pas. Lors de l’enquête, il est apparu que la veille, il avait été filmé en train de dérober un GSM alors qu’il se trouvait dans la galerie commerciale du Cora à Rocourt. “Il n’y a jamais eu de violence”, a indiqué le prévenu. “Je n’ai rien volé dans la camionnette. Je suis rentré pour y dormir.” L’homme a déclaré qu’il ne se souvenait plus de rien concernant les faits de la galerie Cora Rocourt. “J’avais pris des médicaments.”

L’homme est en séjour illégal sur le territoire. Il a d’ailleurs été condamné en 2022 à 8 ans d’interdiction du territoire belge. Une mesure qui visiblement ne l’a pas incité à prendre ses dispositions. “Je vole, mais je n’ai pas le choix. Sans papier, on n’a pas le droit de travailler.” L’homme a été condamné à cinq reprises ces quatre dernières années. Le parquet a souligné le sentiment d’insécurité engendré par ce type de délinquance et la multiplicité des faits commis. Me Guillaume Malchair a mis en doute le fait que son client avait usé de violence lors des faits commis sur le chantier du tram. Il a plaidé l’acquittement pour certains faits et la clémence. Il a également demandé au tribunal de ne prononcer qu’une seule peine.