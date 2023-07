Un Big Jumb torride sur Huy ce dimanche matin (photos)

La matinée se déroule dans une ambiance bon enfant, notamment quand le ministre et bourgmestre en titre de Huy, Christophe Collignon, s’improvise animateur au micro à l’arrivée de Carine Heine, l’ancienne institutrice de sa fille. "Ce n’était pas du tout éprouvant, raconte l’Amaytoise. L’eau à 23 degrés et le débit de 60m3 sont des conditions idéales. Cela fait dix ans que je fais partie du club de Huy, un vrai bonheur."

Un grand moment que cette traversée. Il est plutôt amusant de voir déambuler 80 nageurs en maillot de bain au cœur de Huy, en toute décontraction. Pas de complexes, pas de naïades ou de play-boys, chacun est à l’aise et le plaisir et la joie sont palpables. Il leur faut traverser le Pont Baudouin sur l’autre rive pour se jeter à l’eau et gagner le quai de Compiègne, sur une distance totale de 127mètres à la nage.

"Je suis venue avec une amie, raconte la Tihangeoise Anaïs Willain. Peu importe mon chrono, je crois que j’ai fait le 1500 mètres en 45 minutes et pour la traversée, je n’en ai aucune idée."

Outre l’aspect sportif, l’accent est également mis sur la dimension environnementale. Marc Bertrand, le président du club de CoolHuy, insiste sur la préservation des eaux de surface et la lutte contre la pollution plastique. "C’est notre thème cette année, explique-t-il. Notre objectif est de sensibiliser à une eau propre."

C’est dans cet esprit que les nageurs et les spectateurs étaient invités ensuite à se munir d’une pince et d’une paire de gants pour ramasser des déchets au cours d’une promenade le long des berges.