Une des charrettes garnie de fleurs, dans un des villages d’Oreye, a été dégradée

Egayer, notamment, le village de Lens-sur-Geer: voici un des buts des autorités communales orétoises en plaçant d’anciennes charrettes sur des placettes et à des endroits stratégiques, afin de les rendre plus attrayantes encore. "Ce sont d’anciennes charrettes que nous avons achetées notamment, explique Jean-Marc Daerden, le bourgmestre d’Oreye. Et cela, afin de se remémorer l’histoire agricole de la commune." Le territoire communal d’Oreye en compte six ou sept. De plus, ces charrettes ont été fleuries.