Dix prévenus âgés de 28 à 50 ans étaient poursuivis pour une importation internationale de drogue à grande échelle. Trois prévenus ont été acquittés au bénéfice du doute, notamment le chauffeur d’un camion qui a transporté la marchandise, un employé de la société Swissport qui n’est intervenu lors du déchargement d’un seul avion à la demande d’un collègue, mais aussi le cousin d’un des prévenus qui a prêté un garage pour entreposer des cartons contenant la drogue.

Attaque de banque à l’explosif

Le principal prévenu Hassan Ait Alla d’Oupeye a été reconnu coupable d’être le dirigeant de l’association. Il a également été reconnu coupable d’avoir participé à l’attaque à l’explosif d’une l’agence BNP Paribas commise dans la nuit du 20 au 21 août 2020 rue Jules Mélotte à Remicourt. Cette nuit-là, quatre malfrats se sont emparés de deux valises qui contenaient 187 600 euros.

Le tribunal a décidé de ne prononcer qu’une seule peine de douze ans de prison ferme alors que le parquet avait requis des peines de quatre et de treize ans de prison à son encontre. Le juge a également décidé de lui infliger une confiscation par équivalent d’un total de près d’un million d’euros.

Le tribunal a rejeté les demandes d’irrecevabilité des poursuites plaidées par les conseils des prévenus qui estimaient que l’enquête avait été réalisée uniquement à charge tout en violant leur présomption d’innocence. Il a rappelé que les prévenus avaient tout le loisir de demander la réalisation des devoirs qu’ils jugeaient utiles. Le juge a souligné qu’il se basait uniquement sur des éléments concrets et non sur des impressions d’enquêteurs. Le tribunal a souligné que plusieurs livraisons de tonnes de cocaïne ont été réalisées dans des avions en provenance d’Amérique du Sud via l’aéroport de Bierset à Liège entre janvier 2020 et le 15 décembre 2021 grâce à des complicités au sein de la société de transport. Le 15 décembre 2021, un colis de 70 pains de cocaïne en provenance du Mexique a été saisi par la police.

Les employés de Swissport ont expliqué qu’elles ont bien transporté des cartons, mais qu’elles en ignoraient totalement le contenu. Le tribunal a relevé que trois d’entre eux avaient reçu 1 000 euros en liquide pour fermer les yeux. Ils ont écopé de trois ans de prison avec sursis probatoire pour ce qui excède la durée de la détention préventive. Adem Yilmaz de Cheratte et Mehmet Ayar de Vivegnis ont été reconnus comme étant les lieutenants du principal prévenu. Chacun a écopé de huit ans de prison ferme et près de 200 000 euros de confiscations.